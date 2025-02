Agentes da Polícia Rodoviária Federal recuperaram na noite da terça-feira (dia 25) seis pássaros silvestres que estavam sendo transportados em um carro na Rodovia Presidente Dutra, em Itatiaia. O veículo – um Fiat Ducato Minibus – foi abordado no Km 325 pelo Grupo de Enfrentamento a Crimes Ambientais da 7ª Delegacia da PRF.

O condutor disse estar vindo de São Paulo com destino ao estado de Paraíba, transportando 11 passageiros. No entanto, durante a fiscalização do veículo, foram encontrados abaixo de um dos bancos duas gaiolas escondidas, com um pássaro silvestre em uma delas e outros cinco na segunda gaiola. As aves foram identificadas como da espécie SPOROPHILA CAERULESCENS, mais conhecido popularmente como “coleiro”.

Um dos passageiros se identificou como proprietário dos animais, tendo informado que havia comprado as aves no estado de São Paulo e as levaria para a cidade de Pombal/PB. Diante dos fatos, foi detectado o crime de “matar, perseguir, caçar, apanhar, vender espécimes da fauna silvestre”.

Os animais foram apreendidos e serão encaminhados para o Ibama. Já o autor foi liberado, após prestar compromisso de comparecimento pelo crime cometido.

Foto: Divulgação/PRF