Uma mulher de 47 anos foi presa pela Polícia Rodoviária Federal na manhã desta quarta-feira (dia 26), na Rodovia Presidente Dutra, em Itatiaia. Ela transportava 18 barras (cada uma com aproximadamente 1kg) de substância análoga a cocaína escondidas dentro do tanque de combustível de um Fiat Argo.

Segundo a PRF, o veículo foi abordado pouco depois das 9h, na altura do Km 326. Durante a abordagem, os agentes sentiram forte odor de combustível (etanol), vindos do interior do carro e decidiram verificar o motivo do possível vazamento.

A condutora se negou a dar detalhes sobre o ocorrido e disse apenas que recebeu o veículo em Taboão da Serra (SP) e que o entregaria no Rio de Janeiro. Diante dos fatos, a suspeita, o material apreendido e o veículo foram encaminhados para a delegacia de Itatiaia.

Foto: Divulgação/PRF