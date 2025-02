Vander Temponi, ex-vereador de Volta Redonda, foi absolvido por unanimidade pelos desembargadores da 6ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJRJ). O julgamento aconteceu na terça-feira (dia 25).

A 3ª Vara Especializada em Organização Criminosa do Rio de Janeiro havia condenado o ex-vereador, em abril do ano passado, a 25 anos de prisão pelos crimes de organização criminosa, peculato e lavagem de dinheiro. “Segundo a acusação, seria a suposta existência de um esquema de rachadinha no gabinete do Temponi. Entramos com uma apelação e os desembargadores entenderam que não existia prova e que o fato narrado pelo Ministério público não era criminoso. Sempre argumentamos do excesso dessa condenação de 25 anos e, sobretudo, sempre rechaçamos essa prática criminosa”, explicou o advogado Márcio Delambert.

Os então assessores de Temponi também foram absolvidos.

Cabe recurso da decisão.

Com informações do Foco Regional