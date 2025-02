O Centro Universitário de Volta Redonda (UniFOA) é o mais novo membro da United Nations Academic Impact (UNAI), iniciativa das Nações Unidas (ONU) que conecta instituições de ensino superior a um esforço global de pesquisa, educação e compromisso social alinhado aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS).

Criada em 2010, a UNAI reúne mais de 1.700 instituições em mais de 150 países, promovendo ações voltadas para direitos humanos, sustentabilidade, inovação e redução das desigualdades. Segundo a instituição, a adesão do UniFOA a essa rede internacional reforça seu compromisso em formar cidadãos globais e impactar positivamente a sociedade por meio da educação, pesquisa e projetos comunitários.

Para a Pró-reitora de Extensão do UniFOA, Ana Carolina Callegario, integrar-se à UNAI coloca a instituição dentro de um circuito global de colaboração, conectando-a com universidades, pesquisadores e profissionais engajados em transformar a sociedade por meio da educação e da inovação.

“Fazer parte da UNAI oferece ao UniFOA uma oportunidade única de se integrar a uma rede global comprometida com o desenvolvimento sustentável e a educação de qualidade. Isso não apenas aumenta a visibilidade e o prestígio da instituição, mas também a capacita a contribuir de forma significativa para a solução de desafios globais, promovendo a cidadania global e o engajamento comunitário”, destaca Ana Carolina.

Além da troca de conhecimento com universidades do mundo inteiro, a participação na UNAI permite ao UniFOA atuar de forma mais estratégica na implementação dos ODS. O alinhamento institucional com a ONU também fortalece as ações de impacto social já realizadas pela universidade, consolidando sua atuação em projetos voltados para inclusão, igualdade e desenvolvimento sustentável.

Os impactos e benefícios da adesão do UniFOA à ONU

A entrada do UniFOA na UNAI representa um avanço significativo em sua missão de transformar vidas por meio da educação. Dentre os principais benefícios dessa parceria, destacam-se: