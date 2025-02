O rapper Oruam, filho de Marcinho VP, líder de uma facção criminosa no Rio de Janeiro, foi preso na manhã desta quarta-feira (dia 26) em uma operação da Polícia Civil. O cantor, que já estava sendo investigado por disparo de arma de fogo em São Paulo, foi detido após ser flagrado abrigando um foragido da Justiça em sua residência no Joá, Zona Oeste da cidade.

A operação, que visava cumprir mandados de busca e apreensão, resultou na captura de Yuri Pereira Gonçalves, traficante procurado por envolvimento com uma organização criminosa. Durante a ação, os policiais encontraram com Yuri uma pistola 9mm, equipada com kit-rajada e munição. Como Oruam estava ciente da situação do foragido, o rapper foi autuado por favorecimento pessoal.

A prisão de Oruam desta quarta-feira não está relacionada ao episódio da semana passada, quando ele foi detido por manobras perigosas em seu veículo na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. A investigação que culminou na operação de hoje faz parte de um esforço da Polícia Civil para combater crimes relacionados a organizações criminosas e o uso ilegal de armas.

O rapper, cujo nome verdadeiro é Mauro Davi dos Santos Nepomuceno, é filho de Marcinho VP, preso por tráfico de drogas, assassinato e formação de quadrilha, e apontado pelas autoridades como um dos principais líderes do Comando Vermelho. Oruam, que tem uma tatuagem em homenagem ao pai e a Elias Maluco, condenado pelo assassinato do jornalista Tim Lopes, é um dos artistas mais conhecidos no cenário do rap e do funk, mas também envolvido em diversas polêmicas.

