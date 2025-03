Policiais militares do Grupamento de Ações Táticas (GAT) apreenderam um fuzil, uma pistola e diversas munições na noite desta sexta-feira (dia 28) em Barra Mansa. O flagrante ocorreu no bairro Santa Isabel, onde um suspeito foi detido dentro de um veículo.

De acordo com a PM, a abordagem foi realizada após informações de que criminosos haviam efetuado disparos no bairro Vila Coringa, área dominada por um grupo rival. Em patrulhamento, os agentes do 28º Batalhão identificaram um carro em alta velocidade na Rua São José e realizaram a abordagem.

Na revista pessoal e veicular, os policiais encontraram um fuzil Colt AR-15 M4 A1 calibre 5.56mm, uma pistola HS-9mm com numeração suprimida, carregadores, munições e um rádio comunicador. Além do armamento, um telefone celular, uma touca ninja e um veículo GM Onix também foram apreendidos.

O suspeito foi encaminhado à 90ª DP e ficou à disposição da Justiça.