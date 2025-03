O sistema de reconhecimento facial, que funciona através de câmeras em Volta Redonda, auxiliou as forças de segurança em mais uma prisão nessa sexta-feira (28). Um homem de 35 anos, foragido da Justiça, foi reconhecido pela tecnologia e acabou preso na Avenida Amaral Peixoto, no Centro, por agentes da “Operação Segurança Presente”, uma parceria entre a prefeitura e o Governo do Estado.

O homem utilizava um boné, mas mesmo assim as câmeras de reconhecimento facial, que funcionam através do Ciosp (Centro Integrado de Operações de Segurança Pública), foram capazes de determinar a identidade dele. Um alerta foi emitido e os agentes da “Operação Segurança Presente” em patrulhamento conseguiram abordá-lo. O suspeito, que estava na companhia de uma mulher, foi encaminhado à delegacia da Polícia Civil (93ª DP), onde foi confirmado o mandado de prisão em aberto e ele permaneceu preso.

Além do mandado de prisão em aberto, o homem possuía outras anotações criminais por ameaça, lesão corporal, posse irregular de arma de fogo e violação de domicílio.

O secretário municipal de Ordem Pública, Coronel Henrique, parabenizou mais uma ação que terminou na prisão de um foragido da Justiça sem qualquer efeito colateral.

“Mais uma prisão que conseguimos fazer sem qualquer efeito colateral na abordagem. É a tecnologia como aliada da segurança pública. Parabenizar aos profissionais do Ciosp, onde o monitoramento acontece, e aos policiais da ‘Operação Segurança Presente’ pelo trabalho no cumprimento da pendência judicial. Temos avançado muito, através do investimento, da parceria com o Governo do Estado, da integração entre as forças e a participação da sociedade”, afirmou Coronel Henrique.

Pioneirismo na segurança pública

Volta Redonda é a primeira cidade no estado, depois da capital, a contar com a tecnologia de reconhecimento facial. O sistema funciona no município desde meados de novembro do ano passado. Através do Ciosp, as imagens captadas por câmeras de monitoramento da prefeitura são cruzadas com um banco de dados da Polícia Civil, que contém informações sobre pessoas procuradas pela Justiça. A partir desse cruzamento de dados, o policial em patrulhamento é alertado e faz a abordagem, conduzindo o suspeito para a delegacia de polícia.

A execução do sistema de reconhecimento facial ocorre graças a uma parceria da prefeitura com o Governo do Estado, através de uma cooperação entre a Secretaria Municipal de Ordem Pública e o Centro Integrado de Comando e Controle (CICC) da Polícia Militar.

Fotos: Divulgação/Semop.