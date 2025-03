O sistema de vigilância com câmeras por reconhecimento facial prendeu mais um foragido da Justiça neste sábado (1º), em Volta Redonda. O homem de 30 anos, natural de Mendes-RJ, foi preso por agentes da “Operação Segurança Presente”, na Avenida dos Trabalhadores, em frente à Rodoviária Prefeito Francisco Torres, no Laranjal.

Após ser reconhecido pela tecnologia que funciona através do Ciosp (Centro Integrado de Operações de Segurança Pública), um alerta foi emitido e os policiais em patrulhamento próximo ao local conseguiram fazer a abordagem. O homem não resistiu à prisão e foi encaminhado à delegacia da Polícia Civil (93ª DP), onde foi confirmado o mandado de prisão em aberto e ele permaneceu preso.

“Mais uma prisão que demonstra a integração e a inteligência como aliadas das forças de segurança. Temos obtido resultados contundentes com o uso do sistema de reconhecimento facial por câmeras em Volta Redonda, com prisões de foragidos por associação ao tráfico, tráfico de drogas e até homicídio, sem qualquer efeito colateral. Não se trata mais do futuro, mas sim do presente da Segurança Pública em Volta Redonda”, celebrou o secretário municipal de Ordem Pública, Coronel Henrique.

Pioneirismo na segurança pública

Volta Redonda é a primeira cidade no estado, depois da capital, a contar com a tecnologia de reconhecimento facial. O sistema funciona no município desde meados de novembro do ano passado. Através do Ciosp, as imagens captadas por câmeras de monitoramento da prefeitura são cruzadas com um banco de dados da Polícia Civil, que contém informações sobre pessoas procuradas pela Justiça. A partir desse cruzamento de dados, o policial em patrulhamento é alertado e faz a abordagem, conduzindo o suspeito para a delegacia de polícia.

A execução do sistema de reconhecimento facial ocorre graças a uma parceria da prefeitura com o Governo do Estado, através de uma cooperação entre a Secretaria Municipal de Ordem Pública e o Centro Integrado de Comando e Controle (CICC) da Polícia Militar.

Fotos: Divulgação/Semop