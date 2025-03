O Carnaval de Piraí 2025 foi um verdadeiro sucesso, consolidando-se como um dos eventos mais animados e organizados da região. Segundo a prefeitura, durante os cinco dias de festa, a cidade recebeu entre 5 e 6 mil foliões por dia, que circularam pelas praças e aproveitaram uma programação intensa, com shows, blocos e muita diversão, das 12h às 2h.

Com um forte clima familiar, o evento reuniu crianças, jovens, idosos e muitas famílias que escolheram Piraí como destino para curtir o Carnaval com tranquilidade e segurança. A presença de turistas também foi expressiva, impulsionando a economia local.

Segurança e estrutura reforçada

A segurança foi um dos destaques da festa, garantindo que todos aproveitassem o Carnaval sem preocupações. A estrutura do evento contou com posto de saúde para atendimento médico imediato; van de monitoramento e câmeras de segurança, ampliando a vigilância durante a festa; ponto de atendimento à mulher, com psicóloga e assistente social, garantindo suporte e acolhimento; além de campanha da Polícia Militar com a Ronda Maria da Penha, reforçando o combate à violência contra a mulher.

Balanço positivo e expectativa para 2026

Com um saldo extremamente positivo, o Carnaval de Piraí 2025 se firmou como referência em organização, segurança e diversidade de público. Além de movimentar o turismo e a economia local, a festa mostrou que é possível celebrar com alegria, respeito e infraestrutura adequada para receber milhares de foliões.

A Prefeitura de Piraí agradece a todos que participaram e contribuíram para o sucesso do evento.