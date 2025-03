Barra do Piraí: Governo do Estado promove Agro Feira para impulsionar o agronegócio na região do Médio Paraíba

O Governo do Estado, por meio das secretarias de Agricultura, Pecuária e Abastecimento e de Desenvolvimento Regional do Interior, Pesca e Agricultura Familiar, realizará a 1ª Agro Feira de Barra do Piraí nos dias 9 e 10 de março, no Parque de Exposições da Associação Rural Sul Fluminense. O evento, promovido pela Emater-Rio, reunirá 25 produtores rurais da região, criando um espaço para valorização da agricultura familiar, fortalecimento do agronegócio e troca de conhecimentos.

Além da exposição e comercialização de produtos agrícolas, a programação contará com oficinas, palestras técnicas e atividades culturais. Especialistas do setor abordarão temas essenciais para o desenvolvimento sustentável da produção agrícola, promovendo boas práticas e inovação no campo.

Na abertura oficial, serão assinados acordos de cooperação técnica entre o município e a Emater-Rio, Defesa Agropecuária e o Programa Estradas Agro RJ, reforçando o compromisso com o fortalecimento do setor agropecuário local. Outro destaque do evento será o espaço de atendimento técnico, onde equipes da Emater-Rio, Fiperj, Pesagro-Rio, Ceasa e Defesa Agropecuária estarão à disposição para esclarecer dúvidas e oferecer suporte aos produtores e empreendedores do setor.

Para o secretário de Estado de Desenvolvimento Regional do Interior, Pesca e Agricultura Familiar, Jair Bittencourt, a feira será uma oportunidade estratégica para impulsionar a agricultura regional.

“A 1ª Agro Feira de Barra do Piraí será um evento imperdível para produtores, empreendedores e moradores. Vamos promover o fortalecimento e crescimento do agro na região, fomentando a circulação dos produtos e dando visibilidade aos nossos produtores locais, que serão prestigiados”, ressalta Bittencourt.

Já o secretário de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Dr. Flávio, destacou a relevância do evento para o setor: “Essa é uma grande oportunidade para valorizar os produtores rurais e promover conhecimento técnico. Queremos incentivar a agricultura familiar e mostrar a importância do agro fluminense para o desenvolvimento econômico”.

Foto: Divulgação