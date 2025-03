Carnaval no interior do estado apresenta queda nos índices de criminalidade e atuação positiva da PM

Com um amplo esquema de policiamento, que mobilizou mais de 12.500 policiais em efetivo extraordinário, a Secretaria de Estado de Polícia Militar se mostrou presente nos municípios do interior do Estado durante do Carnaval 2025. Reflexo desta estratégia, as análises preliminares apontam a queda de importantes índices de criminalidade no período de festividades, entre a sexta-feira (28/2) e a última terça-feira (4/3).

Num eixo que contempla a Região dos Lagos, o Leste Fluminense e a Região Serrana, foram identificadas quedas de 50% na letalidade violenta, de 47% nos roubos de rua e de 14% nos roubos de veículos.

Na região Serrana, que abrange 7º Comando de Policiamento de Área (CPA), que inclui o 11º BPM (Nova Friburgo), o 26º BPM (Petrópolis), o 30º BPM (Teresópolis) e o 38º BPM (Três Rios), ao todos 67 pessoas foram conduzidas dentre presos e apreendidos. Três armas de fogo foram arrecadadas.

Já na Região dos Lagos, um dos principais locais de destino de turistas durante todo o verão, no período do Carnaval foram constatadas quedas de 72% nos furtos a transeuntes, também de 72% nos roubos de rua, de 69% no roubos de aparelhos celulares e 100% nos roubos a coletivos. Vale ressaltar a presença de um dos carros-comando da corporação no município de Cabo Frio, que contribuiu com a integração das imagens de segurança e também esteve equipado com câmeras com o Sistema de Videomonitoramento e Reconhecimento Facial da corporação.

Ainda em relação ao sistema, a tecnologia auxiliou na detecção de dois foragidos da Justiça no Município de Volta Redonda, que fizeram parte dos 16 que foram localizados com auxílio da ferramenta em todo o Estado durante as festividades.

Além de Volta Redonda, a região contemplada pelo 5º Comando de Policiamento de Área (CPA), que abrange todo o Sul Fluminense, incluindo Angra dos Reis, Barra do Piraí e Resende, apresentou queda de 100% nos roubos de veículos, 50% nos roubos de rua e 50% na letalidade violenta no período carnavalesco.

Toda essa estratégia foi desenvolvida pelo comando da Polícia Militar respeitando as peculiaridades regionais e as necessidades de apoio de efetivo, levando em conta os eventos locais e os fluxos históricos de foliões e turistas, sempre com a intenção de garantir um Carnaval mais seguro e pacífico aos cidadãos que desfrutaram das belezas do interior do Estado do Rio de Janeiro.

Foto: Divulgação