Governo do Estado faz saldo positivo do Carnaval 2025 com redução de roubos e furtos

O Governo do Estado divulgou na quinta-feira (dia 6) o balanço das ações realizadas para garantir a segurança e comodidade dos foliões no Carnaval. Indicadores divulgados pela Secretaria Estadual de Segurança Pública mostraram que a edição de 2025 foi uma das mais seguras dos últimos anos, com redução nos índices de criminalidade.

Os dados da Polícia Civil atestaram a diminuição na letalidade violenta (9%), roubo de rua (25%), roubo de veículo (33%), roubo de carga (16%), furto a transeunte (57%), furto de celular (33%), roubo a transeunte (11%).

– Fechamos mais um Carnaval com resultado absolutamente positivo. O Carnaval do Rio é uma referência mundial, e cumprimos nosso compromisso de garantir uma festa segura, organizada e inclusiva. Investimos em tecnologia, segurança e infraestrutura para que os foliões aproveitassem os dias de celebração com tranquilidade. O resultado positivo reflete o esforço conjunto de todas as nossas equipes e o avanço do nosso estado em setores variados – declarou o governador Cláudio Castro.

Além dos esforços das Forças de Segurança, das secretarias de Turismo, Cultura e outras pastas, o Carnaval deste ano contou com investimento recorde de R$ 90 milhões e movimentou R$ 5 bilhões da economia da capital e R$ 6,5 bilhões em todo o estado.

Segurança efetiva

Ao lado dos secretários das polícias Civil e Militar, o delegado Victor dos Santos, titular da Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro, repercutiu e parabenizou a integração das forças de segurança para a aplicação de políticas públicas eficientes durante todo o Carnaval deste ano.



– Mais uma vez a Segurança Pública no Rio de Janeiro deu show. Vimos famílias se divertindo no Carnaval, nos blocos. A gente tem que pensar que a cidade e o Estado não pararam para a festa. Tivemos números muito significativos para o evento que, inclusive, teve mais um dia de Carnaval no Rio. Isso acrescenta muito o número de pessoas que ficam no Estado, ou seja, a segurança pública funcionou de forma coordenada e integrada – afirmou o secretário.

Os números gerais também foram positivos, segundo a Polícia Civil. Na cidade do Rio, houve uma queda de 64% nos furtos a pedestres na cidade do Rio, em relação ao Carnaval de 2024. Uma redução de 139 para 50 registros. Também foi constatada uma redução de 17% nos registros de ocorrências na capital em relação ao Carnaval de 2024.

Com um esquema reforçado de segurança, foi utilizado um efetivo de 26 mil agentes, entre policiais militares e civis, bombeiros e equipes do Segurança Presente. O videomonitoramento foi reforçado com mais de 260 mil dispositivos, além de 13 mil câmeras corporais portáteis, equipamentos instalados em helicópteros e drones do GAM, além de câmeras de reconhecimento facial e leitura de placas.

O aumento do efetivo aliado ao uso da tecnologia resultou em mais de 786 prisões em flagrante durante o Carnaval, sendo 503 realizadas pela Polícia Militar. Seis delas foram efetuadas nas proximidades do Sambódromo. Cerca de 118 adolescentes infratores foram encaminhados para a delegacia, em todo o estado. O sistema de reconhecimento facial foi responsável pela identificação e prisão de 16 foragidos da Justiça.

A Polícia Civil atuou com 3.500 agentes e registrou 590 ocorrências relacionadas ao Carnaval. Na capital, os registros caíram de 440 em 2024 para 365 neste ano, com destaque para a redução expressiva nos furtos a transeuntes, que caíram de 139 para 50. Na Marquês de Sapucaí, foram 26 registros, sendo 21 de crimes sem violência.

O Corpo de Bombeiros mobilizou cerca de 10 mil militares durante a festividade, e realizaram 556 salvamentos marítimos, 295 atendimentos a crianças perdidas, além de 1.165 combates a incêndios florestais. No Sambódromo, 500 bombeiros atuaram em quatro frentes e realizaram 19 atendimentos, incluindo o resgate de 11 pessoas presas em um elevador.

Ocupação hoteleira

Com a capital registrando uma ocupação hoteleira de 98,52%, segundo a HotéisRio, a Secretaria Estadual de Turismo viu um comportamento similar ao período dos Jogos Olímpicos de 2016, época de pico histórico do número de visitantes no Rio.

Os bairros mais procurados foram o Centro (99,37%), Copacabana/Leme (99,18%) e Ipanema/Leblon (98,82%). Nos demais municípios, a taxa de ocupação chegou a 87,74%.

Operação Segurança Presente e Lei Seca

Com 30 Torres de segurança instaladas nos principais eventos, sendo 10 na região do Sambódromo, 10 na área de megablocos e 10 na Intendente Magalhães, a operação realizou 800 abordagens.

Já a Operação Lei Seca mobilizou 100 agentes da fiscalização e 15 da educação por dia. No Sambódromo, 169 condutores de carros alegóricos foram fiscalizados e aprovados. Nas ruas, a Operação Verão e Noturna ( de 28/02 a 04/03) abordou 5.629 condutores nas 48 ações realizadas. Cerca de 965 condutores foram autuados por alcoolemia e 2.366 condutores receberam infrações.

Combate ao assédio e proteção às mulheres

A Secretaria da Mulher reforçou a campanha “Não è Não! Respeite a decisão”, impactando cerca de 2 milhões de pessoas em todo o estado. A iniciativa esteve presente em mais de 20 blocos de rua, com a distribuição de 100 mil ventarolas e materiais informativos. A campanha deste ano teve como porta-voz a atriz Viviane Araújo.

Atendimento à saúde e bem-estar dos foliões

O Samu da capital atendeu 3.197 ocorrências entre os dias 28/02 e 04/03 – um aumento de 19,2% em relação ao ano anterior. Os principais atendimentos foram neurológicos (425), cardiovasculares (421) e por quedas (342).

A Secretaria de Saúde também trouxe pontos de hidratação para a população nas Unidades de Pronto Atendimento, além de também intensificar a campanha de prevenção à dengue, distribuindo repelentes e veiculando mensagens educativas durante os desfiles.

Pulseira de identificação

A Fundação para a Infância e Adolescência (FIA-RJ) implementou um sistema de pulseiras de identificação, garantindo mais segurança para cerca de 10 mil crianças nas festividades.

Distribuição de água

A Cedae distribuiu 436 mil litros de água para hidratação dos foliões, 200 mil litros para banho e 20 mil quilos de gelo. A companhia esteve presente em 21 blocos de rua e disponibilizou unidades móveis de hidratação.

Fiscalização de comércios

O Procon-RJ e a Secretaria de Defesa do Consumidor realizaram mais de 3.800 atendimentos na Sapucaí, onde descartaram 50 kg de alimentos vencidos e autuaram cinco camarotes, além de uma empresa de buffet. As principais irregularidades incluíram alimentos impróprios para consumo, falta de acessibilidade e ausência de alvarás de funcionamento.

Abordagem de ônibus

Quase 400 veículos que realizavam transporte intermunicipal remunerado de passageiros foram abordados e fiscalizados pelo Detro-RJ como parte dos esforços da “Operação Carnaval 2025”. Trinta e dois autos de infração foram emitidos contra coletivos da frota regulamentada e veículos ilegais, resultando na remoção ou recolhimento à garagem de 15 deles.

Os fiscais estiveram nos principais terminais rodoviários do estado e em diversos pontos de grande fluxo viário e turístico da cidade do Rio de Janeiro, como a Linha Vermelha, Zona Portuária, Rodoviária do Rio e Aeroporto Galeão. Durante os dias de desfile, os agentes também estiveram nos entornos do Sambódromo.

As ações ocorreram entre a quinta-feira de pré-carnaval (27/02) e a Quarta-Feira de Cinzas (05/03).