Prefeitura e Santa Casa buscam ampliar atendimentos de alta complexidade em Barra Mansa

“A Saúde é a nossa prioridade máxima”. Tanto, que uma das mais usuais falas do prefeito Luiz Furlani foi pauta de uma reunião nesta quinta-feira (06), entre ele; o secretário de Saúde, Dr. Sérgio Gomes; e representantes da Santa Casa. A entidade é a maior parceira de Barra Mansa no atendimento de pacientes através do SUS (Sistema Único de Saúde). O objetivo do encontro, no gabinete do chefe do Executivo, foi traçar estratégias para ampliar atendimentos de alta complexidade, com a captação de recursos para a oncologia, cirurgias, hemodiálise, entre outros procedimentos.

Durante a reunião, o prefeito e o secretário contataram representantes do governo estadual, a fim de que os recursos fossem ampliados ao município para a melhor continuidade do serviço prestado.

– Barra Mansa atende pacientes de outras 29 cidades, seja para acompanhamento oncológico, cirurgias de complexidade cardíaca, hemodinâmica e hemodiálise. Buscamos ampliar os recursos para isso, mas também para melhorar o fluxo e o atendimento aos munícipes no pronto socorro e ambulatório – destacou o secretário Sérgio Gomes, acrescentando que pretendem concretizar nos próximos anos, mutirões de saúde, aumento do efetivo, entre outras medidas.

Além das estratégias para ampliar os atendimentos de alta complexidade, através da Secretaria de Saúde o prefeito Furlani já concretizou, entre outras ações, a descentralização dos exames, da UBSF Ano Bom para as demais unidades: Centro de Especialidades Médicas da Região Leste, USF Bocaininha e Policlínica Sirene I Boa Sorte – com desjejum para os pacientes. A Farmácia Municipal passou a agendar a entrega de medicamentos via WhatsApp (24 98180-0052) e o local, que também é responsável pela distribuição dos medicamentos de alto custo, também passou por melhorias estruturais.

Além disso, a fábrica de fraldas e absorventes, triplicou a produção desde o último mês, bem como a ampliação do número de exames para zerar a fila do SUS. E o prefeito vem percorrendo as unidades de saúde municipais para visitas e vistorias.

– Digo e repito: “A saúde é a nossa prioridade máxima”. E quem não gosta de gente, não serve para trabalhar comigo, pois acredito que todas as pessoas devem ser tratadas com a atenção que merecem. Procuramos colocar isso em prática através do cuidado com a vida de cada uma delas. Fizemos bastante coisa nos últimos dois meses, buscamos ampliar a alta complexidade e ainda faremos muito mais pela saúde dos nossos munícipes e dos pacientes de outras 29 cidade que têm Barra Mansa como referência – concluiu Furlani.

Fotos: Paulo Dimas