Neste domingo no Raulino: Volta Redonda enfrenta Fluminense em busca de vaga na final do Carioca

O Volta Redonda tem uma missão difícil neste domingo (dia 9). A equipe de Rogério Correa recebe o Fluminense, às 18h, no Estádio Raulino de Oliveira, para o segundo jogo das semifinais do Campeonato Carioca 2025. Após uma derrota pesada por 4 a 0 no Maracanã, na primeira partida, o Voltaço precisa vencer por quatro gols de diferença para garantir a vaga na final de forma direta.

A grande vantagem do Fluminense vem após uma atuação dominante no primeiro jogo, com gols de Canobbio, Jhon Arias e Germán Cano. O Tricolor chega a Volta Redonda com a confiança em alta e alguns desfalques para avaliar, como o zagueiro Thiago Silva, que está se recuperando de lesão. O técnico Mano Menezes pode optar por um time mesclado, aproveitando a vantagem, mas leva os titulares para o confronto.

A diretoria do Volta Redonda manteve a partida no Raulino de Oliveira, apesar de ter recebido uma proposta para transferir o jogo para o Maracanã, valorizando o apoio de sua torcida. O Voltaço, com a segunda melhor campanha da fase de grupos, acredita no improvável, mas sabe que terá que contar com uma atuação praticamente impecável para superar o Tricolor.

O vencedor deste confronto enfrentará o Flamengo, que já garantiu sua vaga na final ao derrotar o Vasco nos dois jogos.

Foto: Raphael Torres/VRFC