Pânico: Bandidos invadem casa e realizam assalto em Pinheiral; vítimas são amarradas

Na noite de sexta-feira (dia 7) para sábado (dia 8), um assalto em uma residência no bairro Jardim Real, em Pinheiral, causou pânico e prejuízos significativos às vítimas. Quatro criminosos encapuzados, armados e vestidos com blusas de manga longa, invadiram a casa de um casal, de 39 e 37 anos, por volta das 20h30.

De acordo com o relato da Polícia Militar, os bandidos cortaram a cerca elétrica que cercava o imóvel e pularam o muro lateral para ter acesso à residência, localizada na Rua Um. Ao entrarem na casa, renderam o casal e os amarraram com cintos, obrigando-os a se sentarem no chão, sob ameaça de violência.

Enquanto os moradores estavam imobilizados, os assaltantes tomaram diversos objetos de valor, como celulares, uma câmera, relógios, joias, relógio de ouro e cartões bancários. Além disso, os criminosos exigiram que as vítimas realizassem transferências bancárias e operações via PIX, totalizando R$ 4.490,00.

Após a fuga dos assaltantes, o casal conseguiu se soltar das amarras e pedir ajuda a vizinhos, que acionaram a Polícia Militar. Durante a perícia no local, marcas de pegadas no muro da residência indicaram por onde os criminosos haviam escapado.

A delegacia de Pinheiral registrou a ocorrência e iniciou a investigação do caso, mas até o momento, nenhum suspeito foi preso e os objetos roubados não foram recuperados. O assalto durou mais de quatro horas.