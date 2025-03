Voltaço joga bem, mas 0x0 garante Fluminense na final do Carioca

Fluminense e Volta Redonda empataram sem gols no jogo de volta da semifinal do Campeonato Carioca. A partida aconteceu no Estádio Raulino de Oliveira e, com esse resultado, o Tricolor das Laranjeiras garantiu sua vaga na decisão do estadual.

Após vencer o primeiro confronto por 4 a 0, o Fluminense administrou a vantagem e não fez uma atuação de destaque. A equipe comandada por Mano Menezes criou poucas oportunidades claras ao longo do jogo.

O Volta Redonda, por outro lado, não teve força suficiente para reverter o placar agregado, apesar de um primeiro tempo com boas chances.

Precisando do resultado, o time de Rogério Corrêa partiu para o ataque nos minutos iniciais e construiu as melhores oportunidades da etapa inicial. Sánchez e Chay arriscaram finalizações, mas a chance mais perigosa veio em uma cobrança de falta de MV, que levou perigo ao gol defendido por Fábio.

Com o passar do tempo, a equipe de Mano Menezes equilibrou as ações, apostando mais na imposição física do que em jogadas ofensivas. O time priorizou a troca de passes, mas sem objetividade.

No segundo tempo, o jogo ficou mais aberto. Buscando pelo menos marcar um gol, Rogério Corrêa deixou o Volta Redonda mais ofensivo. As entradas de Luciano Naninho, Kelvin e Mirandinha deram mais verticalidade ao time, exigindo um pouco mais de trabalho do goleiro Fábio. Apesar do esforço, faltou precisão nas finalizações.

O Fluminense optou por não correr riscos, enquanto o Volta Redonda tentou, mas pecou na pontaria. Dessa forma, o empate sem gols acabou sendo um resultado justo. A arbitragem, inclusive, encerrou a partida antes mesmo dos 45 minutos do segundo tempo.