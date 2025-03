Abertura da Conecta Agro marca início das comemorações dos 135 anos de Barra do Piraí

A cerimônia de abertura da 1ª Feira Agronegócios de Barra do Piraí, realizada por meio do programa Conecta Agro do Governo do Estado do Rio de Janeiro, marcou o início das comemorações dos 135 anos do município do Sul do Estado. No Parque de Exposições da Associação Rural Sul Fluminense, no bairro Química, a solenidade reuniu autoridades, políticos e produtores rurais. O ponto alto, no domingo (dia 9), foi a assinatura de convênios entre as entidades estaduais e a Prefeitura.

O primeiro documento a ser assinado, o convênio com a Emater-Rio chega para fortalecer e oficializar, perante um contrato, as ações já realizadas no setor rural do município em parceria com a prefeitura, tais como: atendimentos a produtores, promoção de metodologias de trabalho, reuniões técnicas e outras. O presidente da Emater-Rio, Marcelo Costa comentou sobre a grande importância desse convênio para o município.

“Esse convênio é muito mais que uma formalidade, é um compromisso do Estado, da Emater e de nossos técnicos com o município de Barra do Piraí e seus agricultores e agricultoras. Através deste documento, a prefeitura terá mais segurança para desenvolver ações conjuntas em prol dos nossos trabalhadores rurais”, apontou Marcelo.

Recentemente, para melhor suprir as demandas agropecuárias do interior e potencializar a economia local, o estado do Rio de Janeiro criou a Secretaria de Desenvolvimento Regional do Interior, Pesca e Agricultura Familiar, que passa a coexistir com a já consolidada secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Essas duas repartições foram as principais responsáveis pela 1ª Feira Agrona cidade.

Referente a esses setores do governo estadual, na solenidade ainda foram assinados mais dois convênios, um com o Núcleo de Defesa Agropecuário, visando a formalização e fortalecimento de suas ações no município, nos mesmos moldes do acordo firmado com a Emater; e o outro com o Programa Estradas Agro, que trabalha na recuperação das vias vicinais do município para auxiliar no transporte dos agricultores e no escoamento de suas mercadorias, sendo uma iniciativa válida para o município, principalmente, tendo em vista a presença de áreas rurais no território barrense, como o distrito de São José do Turvo.

Para Jair Bittencourt, secretário estadual de Desenvolvimento Regional do Interior, Pesca e Agricultura Familiar, eventos como esse, são determinantes para o desenvolvimento da agropecuária em todo o interior.

“Com a criação desta nova secretaria, daremos a devida atenção à agricultura familiar. O governador Cláudio Castro, e outros antes dele como Pezão e Garotinho investiram firmemente nessa área, no entanto, para que estes incentivos funcionem de maneira eficaz, precisamos nos unir por um ideal, da maneira como estamos fazendo neste evento. Assim, seremos capazes de, cada vez mais, fomentar a agricultura, e quando digo isso, também me refiro à pesca, abastecimento, pesquisa e outros setores”, apontou o secretário.

Após a solenidade de assinatura de convênios, a programação da 1ª Feira Agro de Barra do Piraí organizou oficinas de montagem de tábuas de queijos e frios, e de criação de abelhas sem ferrão em áreas urbanas, bem como a exposição de produtos agropecuários e artesanais. Além disso, também foi promovida uma apresentação cultural, realizada pelo grupo de jongo Caxambú Semente da África.

O espaço do Conecta Agro, acima de tudo, teve como objetivo ser um ponto de partida no auxílio do Governo do Estado à agropecuária de Barra do Piraí, estimulando a economia circulante e o fomento ao trabalho do homem e da mulher do campo.

Também colaboraram com a realização do evento a Empresa de Pesquisa Agropecuária do Estado do Rio de Janeiro (Pesagro-RJ), a Superintendência de Defesa Agropecuária, a Fundação de Pesca do Estado do Rio de Janeiro (FIPERJ) e do Centro de Distribuição Ceasa do Rio de Janeiro.

A prefeita de Barra do Piraí, Katia Miki (SD), afirmou que este evento é o primeiro passo para que a agricultura do município volte a brilhar. A chefe do Executivo ainda pegou todos de surpresa ao anunciar a cessão de um imóvel ao Governo do Estado.

“Barra do Piraí tem um potencial enorme a ser explorado e neste domingo estamos dando o primeiro passo para que a nossa agricultura volte a brilhar. O nosso governo quer acolher e ajudar cada pequeno produtor rural e os artesãos e artesãs a ter seu destaque. Esse é um momento de reconstrução da nossa cidade que está completando 135 anos, e eu digo a vocês que o prestígio que tínhamos no passado, vai retornar! Além disso, quero informar que iremos ceder um imóvel da Prefeitura, localizado no bairro Oficinas Velhas, ao Estado para que a Emater e o Núcleo de Defesa Agropecuária tenham mais conforto para atender os agropecuaristas barrenses. Estamos caminhando para recolocarmos a nossa cidade nos trilhos do desenvolvimento e progresso”, destacou a prefeita.

Outras figuras políticas marcaram presença no evento, das quais se destacam o secretário estadual de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Dr. Flávio; o prefeito de Piraí, Luiz Fernando Pezão; o deputado estadual, Munir Neto; o presidente da Federação de Agricultura, Pecuária e Pesca do Estado do Rio de Janeiro, Dr. Rodolfo Tavares; o presidente da Pesagro-RJ, Paulo Renato Marques; o superintendente da Defesa Agropecuária Estadual, Paulo Henrique de Moraes, o presidente da Associação Rural Sul Fluminense, Alexandro Eiras Santana, e a subsecretária de Agricultura, a barrense Ana Paula Caldas.