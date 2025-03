Grupo Trigo oferece vagas de emprego em Volta Redonda

O Grupo Trigo está com oportunidades de emprego para interessados em integrar seu quadro de colaboradores. São 10 vagas em Volta Redonda, nos cargos de Operador de Produção e Higienização.

As posições operacionais oferecem salário compatível com o mercado, além de benefícios como plano de saúde Amil, plano odontológico Amil, vale-transporte ou vale-combustível, Omni (auxílio farmácia), vale-alimentação de R$ 20,18 por dia útil, alimentação no local, Techno Fitness, Wellhub (convênio com academias), Psicologia Viva, auxílio-creche, seguro de vida e iniciativas voltadas ao bem-estar, como massagem, acompanhamento nutricional e fisioterapia.

“No Grupo Trigo, acreditamos no potencial de cada pessoa e na capacidade de desenvolvimento ao longo da carreira. Valorizamos a dedicação e a vontade de crescer de cada funcionário”, destaca Mariana Castello, gerente de Gente e Cultura do Grupo Trigo.

O Grupo também reforça seu compromisso com a diversidade e equidade, garantindo que todas as vagas sejam inclusivas, além de algumas oportunidades exclusivas para pessoas com deficiência (PCD). A empresa busca ampliar a inclusão além da cota estabelecida por lei, promovendo ações voltadas à integração e desenvolvimento desses profissionais.

Os interessados precisam ter ensino fundamental completo e devem enviar seus currículos para o e-mail: [email protected].

Sobre o Grupo Trigo

Fundado em 1999, o Grupo Trigo é uma holding 100% brasileira e proprietária das marcas Spoleto, Koni, LeBonTon, Gendai, China in Box e Gurumê, além das recentes Pizzaria Spoleto e Asa Açaí. Considerado o maior grupo de franquias de comida de verdade do país e um dos maiores operadores de culinária asiática do mundo, a empresa conta com cerca de 600 restaurantes espalhados pelo Brasil, além de marcas digitais voltadas para delivery.