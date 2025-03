Concessionária prossegue com desmontes de rochas na Serra das Araras

A concessionária CCR RioSP, que administra a Rodovia Presidente Dutra, informou, nesta segunda-feira (dia 10), que as atividades de desmontes de rochas para a construção das novas pistas de subida e de descida da Serra das Araras, em Piraí, continuam nesta semana e acontecerão amanhã, quarta e quinta-feira (dias 11, 12 e 13). As detonações acontecem sempre das 13h às 15h, com o fechamento da pista de subida da Serra das Araras na altura do km 225, em Paracambi.



Durante as atividades a pista no sentido Rio de Janeiro da Serra das Araras permanece operando normalmente. Toda operação é previamente alinhada com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), ANTT, prefeituras das cidades lindeiras e órgãos competentes, segundo a concessionária.