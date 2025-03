Sul e Sudeste devem ter queda nas temperaturas nesta segunda (dia 10)

Grandes mudanças no tempo começam a ocorrer na região sudeste a partir da segunda-feira, 10 de março, como o deslocamento de uma frente fria pelo litoral de São Paulo. Além do estado de São Paulo, esta frente fria aumenta as condições para chuva no estado do Rio de Janeiro e também em áreas do centro-sul de Minas Gerais. Esta frente fria não tem força para influenciar o Espírito Santo ou áreas no leste norte de Minas Gerais.

Durante a segunda-feira, principalmente à tarde e à noite, a Climatempo alerta para o risco de temporais no estado de São Paulo, região onde estão o Vale do Ribeira e o litoral sul paulista.

À tarde e à noite, a região Serrana do Rio de Janeiro também deve entrar em alerta para temporais. A situação será de atenção para o risco de pancadas de chuva moderadas a fortes e com raios em todo o centro, sul e leste do estado de São Paulo, incluindo a grande São Paulo, no Sul de Minas, na Zona da Mata mineira, no estado do Rio de Janeiro e sul do Espírito Santo

Temperaturas mais amenas seguem nos próximos dias

Nos próximos dias, o padrão atmosférico será diferente do que vinha sendo observado desde fevereiro. As temperaturas não ficarão tão elevadas e as máximas não devem atingir os picos de calor recentes. A mudança traz um cenário mais confortável e equilibrado, especialmente para os estados do Sul, que estavam sob calor excessivo há semanas.