Operação Foco Divisas: Mais de 11 toneladas de produtos com indícios de falsificação apreendidas na Dutra

No sábado (dia 8), uma ação do programa Operação Foco Divisas, em parceria com a Secretaria de Estado de Fazenda, resultou na apreensão de 11,5 toneladas de produtos com indícios de falsificação no Posto de Controle Fiscal de Nhangapi-Itatiaia, na Rodovia Presidente Dutra. Os itens, que incluíam mercadorias cosméticas, estavam sendo transportados em dois veículos de carga provenientes de Minas Gerais, com destino à capital fluminense.

Durante a abordagem, os agentes notaram irregularidades na forma de armazenamento dos produtos, que estavam acondicionados em caixas de ovos. Após uma avaliação detalhada realizada pelos auditores fiscais, o material apreendido foi encaminhado à 99ª Delegacia de Polícia de Itatiaia para as devidas providências. Os condutores dos veículos prestaram depoimentos e foram liberados após a coleta das informações necessárias.

O Subsecretário Especial de Controle de Divisas, Coronel PM Eduardo Vaz Castelano, ressaltou que essa apreensão é um reflexo da colaboração eficaz entre a Operação Foco e a Secretaria de Fazenda, que tem gerado resultados significativos para o estado. Em janeiro deste ano, as ações de fiscalização nas divisas do Rio de Janeiro resultaram em autos de infração que ultrapassaram R$ 48 milhões.

Essa operação reafirma o compromisso das autoridades em combater a falsificação e proteger os consumidores, além de destacar a importância da fiscalização nas fronteiras do estado.