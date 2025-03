Piraí: Operação ratoeira prende a chefe do tráfico do bairro Jaqueira e mais dois comparsas

Policiais civis da 94ª Delegacia de Polícia e policiais militares do 10º Batalhão, em Piraí, deflagraram, na terça-feira (dia 11), a operação “Ratoeira”. Três suspeitos de tráfico foram presos, incluindo a suposta chefe do tráfico do bairro Jaqueira, uma mulher de 43 anos.

Com o serviço de inteligência, foi possível identificar o carro utilizado para transportar a droga do bairro Roma, em Volta Redonda, para abastecer a cidade de Piraí. Com o casal que estava no veículo abordado na rodovia Presidente Dutra, na altura do bairro Varjão, foram encontrados 30 pinos de cocaína e mais dois sacos maiores da mesma droga com a inscrição de “Pó de 200”.

– Após um trabalho de inteligência dos policiais civis e militares, suspeitamos que o motorista de um fiat pálio prata, de 47 anos, e uma mulher, de 33 anos, tinham ido buscar drogas no bairro Roma, em Volta Redonda, a mando da chefe do tráfico do bairro Jaqueira, em Piraí. Ao abordar o veículo, os policiais encontraram uma bolsa plástica com as drogas que seriam entregues a chefe do tráfico – contou o delegado da 94ª Delegacia de Polícia, Antonio Furtado.

A mulher presa confessou na delegacia que seria paga para fazer o frete da cocaína e acompanhar o ex-marido da chefe do tráfico, preso anteriormente por estupro, até o conjunto habitacional do bairro Roma, onde buscaram as drogas. O pagamento para buscar as drogas seriam dois pinos de cocaína.

– Diante do relato dos presos e de áudios com as ordens da líder do tráfico para os comparsas, determinei que os agentes fossem ao endereço da chefe e efetuassem a prisão em flagrante. Na delegacia, ela tentou se passar por usuária de drogas, a fim de escapar da prisão, mas a quantidade de cocaína, os áudios dando ordens ao casal e por já ter antecedentes de tráfico, embasaram a prisão dos três em flagrante por tráfico de drogas, com penas de até 15 anos de cadeia – explicou o delegado Antonio Furtado.

Com as prisões realizadas e todo o serviço de investigação, foi possível descobrir uma das rotas de entrada de drogas em Piraí. Elas estariam vindo do bairro Roma, em Volta Redonda.

– Já identificamos que há uma rota de drogas do bairro Roma, em Volta Redonda, para abastecer Piraí. Com certeza estaremos cada dia mais atentos à movimentação destes traficantes e novas prisões podem ocorrer a qualquer momento. O erro dos bandidos é subestimar as polícias. Não daremos sossego a quem violar a lei – enfatizou o delegado Antonio Furtado.