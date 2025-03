Receita Federal apreende ecstasy, maconha e comprimidos abortivos no Rio de Janeiro

A Receita Federal apreendeu nesta quarta-feira (dia 12) três encomendas contendo substâncias ilícitas no centro de distribuição dos Correios, no Rio de Janeiro. O valor estimado da apreensão é de R$ 70.000,00.

Todas as encomendas tinham origem no Rio de Janeiro e destino a locais diferentes. A primeira encomenda continha 1,1 kg de comprimidos de ecstasy, aproximadamente 1300 unidades, com destino a São Paulo. A segunda continha 60 gramas de maconha com destino ao Ceará. E a última encomenda continha 8 comprimidos abortivos com destino ao Acre.

A operação foi realizada pela Divisão de Vigilância e Repressão ao Contrabando e Descaminho (Direp) da 7ª Região Fiscal (RJ/ES) e contou com o apoio do cão de faro Kavalo.

A atuação da Receita Federal na fiscalização sobre o comércio exterior e na repressão ao tráfico de drogas garante a defesa dos interesses nacionais e protege a sociedade em relação à saúde e segurança públicas.