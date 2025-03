Secretaria de Proteção e Bem-Estar dos Animais de Barra Mansa registra caso de maus-tratos em Floriano

Na manhã desta quarta-feira, dia 12, a Prefeitura de Barra Mansa, por meio da Secretaria Municipal de Proteção e Bem-Estar dos Animais (SMPA), registrou uma importante ocorrência na 90ª Delegacia de Polícia. O episódio, que ocorreu no último sábado, dia 08, é referente ao abandono e maus-tratos a animais.

De acordo com a pasta, dois filhotes de gato foram abandonados no estacionamento de um supermercado, localizado na Rua Lomba de Abreu, no distrito de Floriano. A denúncia chegou à SMPA, que imediatamente mobilizou sua equipe junto com a Guarda Ambiental para averiguar a situação. Os animais foram recolhidos, avaliados e levados para um local seguro, onde receberam os cuidados necessários.

O secretário Carlos Roberto de Carvalho, o Beleza, enfatizou a seriedade da questão. “Abandono de animal é maus-tratos, e maus-tratos é crime. Estamos comprometidos em proteger os nossos animais. A nossa equipe identificou a autora do abandono e as medidas legais estão sendo tomadas”, declarou.

Segundo a legislação, o crime de maus-tratos pode resultar em penas de até cinco anos de prisão, além de multas significativas. “Nós não iremos tolerar maus-tratos nem abandono em nosso município. Estamos de olho”, afirmou Carlos Roberto, reforçando o compromisso do poder executivo em garantir a proteção dos animais.