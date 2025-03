Ex-presidente do Sindicato dos Metalúrgicos passa por nova cirurgia e segue internado

O ex-presidente do Sindicato dos Metalúrgicos do Sul Fluminense, Edimar Miguel, passou por uma nova cirurgia nesta quarta-feira (dia 13), de acordo com comunicado oficial divulgado pela família. O procedimento foi bem-sucedido, e ele permanece internado na Unidade de Cuidados Intensivos (UCI) do Hospital Santa Cecília, em Volta Redonda.

A internação de Edimar teve início na madrugada da última segunda-feira (dia 10), quando sofreu um infarto. Na madrugada do dia seguinte, ele foi submetido a uma angioplastia de emergência, que também ocorreu com sucesso.

A família, por meio de sua filha Risiane, agradeceu as mensagens de carinho e orações, ressaltando a importância desse apoio neste momento delicado. Informações mais detalhadas sobre o estado de saúde de Edimar devem ser divulgadas em novos boletins nos próximos dias.