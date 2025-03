Marcelo Cabeleireiro aguarda decisão do STF para retornar à Alerj

O ex-deputado estadual Marcelo Cabeleireiro (DC), que obteve 31.557 votos nas eleições de 2022, aguarda a formalização da decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) sobre a recontagem de votos para retomar o mandato na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj). A declaração foi dada por Marcelo à reportagem da Folha do Aço na noite de quinta-feira (dia 13).

“Esperamos que agora o STF comunique os tribunais regionais para que seja feita a recontagem dos votos e, a partir daí, poderei retornar à cadeira da ALERJ. Estou recebendo muitas mensagens de carinho, pessoas vibrando na esperança de que eu possa retornar o quanto antes. Eu estou confiante na justiça e na expectativa da diplomação e da posse”, declarou Cabeleireiro.

O posicionamento do STF, se confirmado e aplicado pelos tribunais competentes, poderá resultar na retotalização dos votos do pleito em que Marcelo Cabeleireiro concorreu à reeleição, impactando o quociente eleitoral e a composição das cadeiras na Alerj. A expectativa é de que novas definições sejam divulgadas nos próximos dias, trazendo mais clareza sobre os prazos e procedimentos a serem seguidos para a efetiva volta de político barra-mansense ao Parlamento estadual.