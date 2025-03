CSN lança programa para acelerar iniciativas de meio ambiente, sociais e de governança

A CSN lançou, na última semana, um programa que incentiva seus trabalhadores a desenvolverem soluções inovadoras e sustentáveis para desafios ambientais, sociais e de governança (ESG). O CSN Conecta busca projetos que gerem impactos positivos para a empresa e para a comunidade, com foco em gestão de águas e efluentes, eficiência energética, redução de resíduos, controle de emissões atmosféricas, diversidade e inclusão, preservação da biodiversidade, saúde e segurança e transformação digital.

Os projetos selecionados poderão receber investimentos de até R$ 400 mil para implementação dentro das unidades da CSN, incluindo a Usina Presidente Vargas, em Volta Redonda. A expectativa é que essas iniciativas contribuam para tornar a operação mais sustentável, além de gerar benefícios para as cidades onde a empresa está presente.

As inscrições podem ser feitas até 10 de abril de 2025. Cada equipe, composta por até quatro colaboradores, deve indicar um representante responsável por preencher o formulário online detalhando o desafio e a solução proposta. Em seguida, um comitê organizador, em conjunto com gestores das unidades, realizará uma avaliação preliminar para verificar a viabilidade técnica e o alinhamento da proposta com os objetivos do programa.

Os projetos aprovados avançarão para a fase de apresentação em vídeo, onde as equipes terão a oportunidade de expor suas ideias de forma clara e objetiva. Após essa etapa, especialistas em ESG farão uma análise técnica para selecionar as iniciativas que serão apresentadas à diretoria e à banca avaliadora da CSN, responsáveis por decidir quais soluções receberão apoio para implementação.

Os critérios de avaliação incluem impacto ambiental e social, inovação, escalabilidade, retorno financeiro, originalidade e contribuição para a reputação da CSN. A qualidade da apresentação também será considerada no processo de seleção. Antes da aprovação final, os projetos passarão por uma conferência para validação, podendo ser reavaliados ou eliminados caso haja alterações significativas.

Com o CSN Conecta, a empresa reforça seu compromisso com a sustentabilidade e a inovação, estimulando seus trabalhadores a desenvolverem soluções que beneficiem o meio ambiente e o futuro da indústria.