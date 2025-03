Concessionária realiza desmontes de rochas na Serra das Araras

A CCR RioSP informou, nesta segunda-feira (dia 17), que as atividades de desmontes de rochas para a construção das novas pistas de subida e de descida da Serra das Araras, na Via Dutra, acontecerão na terça-feira (dia 18), quarta (dia 19) e quinta-feira (dia 20), das 13h às 15h, com o fechamento da pista de subida da Serra das Araras na altura do km 225, em Paracambi.

“Importante reforçar que o tráfego na pista sentido Rio de Janeiro (descida da Serra das Araras) não sofrerá qualquer alteração para o motorista. A concessionária reforça a importância de respeitar a sinalização implantada no local e o limite de velocidade”.