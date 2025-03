Resende: Polícia Rodoviária Federal apreende cerca de R$272 mil reais em drogas em veículo na Via Dutra

Na manhã deste domingo (dia 16), a Polícia Rodoviária Federal apreendeu cerca de R$ 272 mil reais em drogas na Via Dutra, em Resende.

A PRF realizava uma fiscalização quando identificou um carro com o licenciamento vencido. O condutor também não usava cinto de segurança. Os agentes da PRF deram ordem de parada, mas o ao ver um posto de combustível, ele desviou para pista secundária. Em seguida, desembarcou do veículo ainda em movimento.

Segundo os agentes, o condutor atravessou a pista e fugiu para uma área particular com acesso ao bairro Fazenda da Barra 3. O carro foi abandonado no posto de gasolina.

Foi feita uma busca pela região, mas o motorista conseguiu fugir por uma área de mata. Foram encontrados no veículo 750 papelotes de maconha e 11 mil pinos de cocaína.

O carro e o material apreendido foram levados para a delegacia de Resende, e feita a ocorrência.