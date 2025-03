Acidente na Serra das Araras interdita trecho da Via Dutra no sentido Rio

Um acidente envolvendo uma carreta e um caminhão interditou a pista expressa da Via Dutra no sentido São Paulo – Rio de Janeiro, na altura de Piraí, na noite desta segunda-feira (dia 17). O bloqueio ocorre entre os quilômetros 237 e 232, sem previsão de liberação.

De acordo com informações da concessionária que administra a rodovia, o acidente ocorreu por volta das 20h50, no km 230. A carreta perdeu o controle, colidiu na traseira do caminhão e caiu em uma ribanceira na Serra das Araras. Equipes da concessionária estão no local realizando o atendimento.