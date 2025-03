Polícia Civil deflagra Operação Estado Presente e prende suspeitos em Valença

A Polícia Civil deflagrou, na manhã desta terça-feira (dia 18), a Operação Estado Presente, com o objetivo de desarticular a facção criminosa Comando Vermelho no Conjunto Habitacional Santa Rosa II, em Valença. A ação foi coordenada pelo delegado Ronaldo Aparecido, titular da 91ª DP, e contou com o apoio de unidades do Sul Fluminense.

Durante a operação, os agentes cumpriram mandados de busca e apreensão em endereços ligados a suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas e outros crimes. Além da apreensão de armas e uma grande quantidade de entorpecentes, cerca de 20 prisões em flagrante foram realizadas.

O Conjunto Habitacional Santa Rosa II vinha sendo monitorado como um dos principais pontos de atuação da facção criminosa na cidade, o que motivou a ofensiva policial. A ação faz parte de um esforço contínuo da Polícia Civil para enfraquecer a estrutura do crime organizado na região.

As investigações seguem para identificar e prender outros envolvidos.