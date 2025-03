Bandidos invadem casa em Volta Redonda e fazem família refém

Uma família de Volta Redonda passou momentos de terror no início da madrugada desta quinta-feira (20) ao ser feita refém dentro de casa por cinco criminosos armados e encapuzados. Os assaltantes invadiram a residência, no bairro São João Batista, próxima à Voldac, amarraram as vítimas e roubaram diversas pertences da família. Além disso, obrigaram o dono da casa a realizar transferências bancárias que somaram aproximadamente R$ 20 mil. Após o crime, os suspeitos fugiram levando o carro da família, um Uno Mille.

O veículo possuía rastreador, o que ajudou aos policiais militares, do 38º e 10º BPM, a localizá-lo próximo ao distrito da Califórnia, em Barra do Piraí. As equipes policiais iniciaram buscas e identificaram o automóvel que se deslocava em direção ao munício vizinho, acompanhado de um SUV branco. Ao perceberem a aproximação das viaturas, os suspeitos fugiram em alta velocidade. Durante a perseguição, os suspeitos conseguiram abrir distância durante a perseguição e abandonaram os carros, fugindo a pé em uma área desconhecida.

O carro recuperado foi recuperado e devolvido ao proprietário, que foi levado à 93ª DP, de Volta Redonda, para prestar depoimento. Um segundo veículo envolvido no crime também foi encontrado pelos policiais, junto com os pertences da família. As investigações continuam para identificar e prender os responsáveis.