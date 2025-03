GAT do 28º BPM estoura base de comunicação do tráfico em Barra Mansa

Policiais do Grupamento de Ações Táticas (GAT II) do 28º Batalhão de Polícia Militar (BPM) desmantelaram, nesta quinta-feira (dia 20), uma base de comunicação do tráfico de drogas no bairro Bom Pastor, em Barra Mansa. Três suspeitos foram conduzidos à delegacia.

Na ação, os agentes apreenderam diversos rádios comunicadores, embalagens para endolação de entorpecentes e um caderno com anotações do tráfico. Segundo a polícia, o material era utilizado pela organização criminosa Terceiro Comando Puro (TCP) para coordenar a venda de drogas na região.

Os suspeitos e os itens apreendidos foram levados para a 90ª Delegacia de Polícia, onde o caso foi registrado.