Casal é preso em Piraí por maus tratos aos animais

A operação “Segunda Chance” deflagrada na manhã desta quinta-feira (dia 20) pelo delegado Antonio Furtado, da 94ª Delegacia de Polícia, em Piraí, prendeu um homem, de 55 anos, e uma mulher, de 28 anos, por maus tratos aos animais. A prisão aconteceu em flagrante na residência do casal, no bairro Jaqueira, onde moravam. Durante a diligência policial, acompanhada de veterinários do município, e do presidente da Ong Bem Estar Animal, André Moreira, foram encontrados 16 cachorros em situação precária, sem alimentação correta e em ambiente impróprio.

– Quando chegamos na casa o marido estava trabalhando. Fizemos perguntas à mulher sobre quais remédios estavam sendo dados aos animais, se tinham sido vacinados, se tinham ração, mas ela não soube responder nada. Com base no laudo dos veterinários e na nossa observação da precariedade do local e da condição de saúde dos cachorros, efetuamos a prisão em flagrante, da mulher, e depois, a do marido. Os dois são os tutores dos animais e podem pegar até cinco anos de prisão por maus tratos – contou o delegado Antonio Furtado.

No local havia seis cães adultos, três machos e três fêmeas, e dez filhotes, seis fêmeas e quatro machos. De acordo com o laudo veterinário, todos os indicadores: nutricionais, saúde e comportamentais foram considerados inadequados, com os animais desnutridos, doentes, com feridas no corpo, com presença de carrapato e pulgas e sem oferta de água e de comida.

– A casa estava muito suja, com fezes paradas pelo chão. Não havia água potável e nem comedouro. Um cão de cor preta, filhote, estava muito doente, numa situação próxima da morte, com extensa ferida no pescoço. Eu e todos os policiais vimos o que parecia ser um urubu completamente ambientado, andando na varando da casa, perto dos cães, atacando o filhote que estava moribundo relatou o delegado Antonio Furtado

Os animais resgatados foram encaminhados para o ambulatório veterinário municipal e vão receber cuidados clínicos. Só depois, serão colocados para adoção.

– Nós vamos dar a esses animais uma segunda chance de ter uma vida digna e de serem bem cuidados. Por isso o nome da operação “Segunda chance”. E não há dúvida de que eles vão receber novos lares. Ficamos felizes em saber que esses cães terão uma vida melhor – explicou o delegado Antonio Furtado.