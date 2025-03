PF e PM prendem foragido por estupro de vulnerável na cidade de Resende

A Polícia Federal, em ação conjunta com a Polícia Militar de Resende (37º BPM), prendeu, na terça-feira (dia 19) um homem, de 55 anos, que estava foragido da Justiça após condenação com trânsito em julgado, pela prática do crime de estupro de vulnerável.

O homem foi preso em seu local de trabalho, no bairro São Caetano, em Resende/RJ, por força do mandado de prisão condenatório expedido pela 1ª Vara Criminal em Resende/RJ, que determina o cumprimento da pena em definitivo de 14 anos no regime fechado.

O trabalho de inteligência que resultou na localização e captura do foragido foi desenvolvido por policiais federais lotados no Grupo de Capturas da Delegacia da PF em Volta Redonda, enquanto as diligências locais foram realizadas pela Polícia Militar.

Após as formalidades decorrentes da prisão, o homem foi encaminhado ao sistema prisional do estado, onde permanecerá à disposição da Justiça.