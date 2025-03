Homem acusado de homicídio em Resende é preso em clínica de recuperação em Taubaté

Policiais civis da 89a DP, de Resende, prenderam, na manhã desta sexta-feira (21), um homem suspeito de homicídio ocorrido na Serrinha do Alambari. A ação foi coordenada pelo delegado Michel Floroschk e contou com o apoio da polícia de Taubaté, no estado de São Paulo. O acusado foi encontrado em uma clínica de recuperação para dependentes químicos, onde estava escondido para evitar a prisão.

O crime aconteceu na noite de 24 de fevereiro deste ano e causou grande comoção na localidade, já que a Serrinha do Alambari é uma região pacata e conhecida pelo turismo ecológico. A vítima foi encontrada em uma área de mata com ferimentos na cabeça provocados por um objeto pontiagudo. Após analisar imagens de câmeras de segurança e ouvir testemunhas, a polícia conseguiu identificar e qualificar o suspeito em menos de 48 horas.

As investigações levaram à descoberta de que o suspeito havia fugido para São Paulo logo após o crime. Com informações de que ele poderia estar internado em uma clínica para dependentes químicos, os policiais localizaram o estabelecimento e cumpriram o mandado de prisão preventiva. Após a detenção, ele foi encaminhado à delegacia de Taubaté para os procedimentos legais antes de ser transferido ao sistema prisional.

A Polícia Civil segue com as investigações para concluir o inquérito e apresentar denúncia à Justica.