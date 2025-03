Polícia apreende drogas e munições em ação contra o tráfico em Miguel Pereira

Uma ação policial realizada na madrugada desta segunda-feira (dia 24), em Miguel Pereira, resultou na apreensão de drogas e munições no bairro Jardim Remanso. A operação foi conduzida por equipes da 2ª Companhia do 10º BPM, que patrulhavam a região para coibir atividades ilícitas.

Por volta de 1h30, os agentes receberam informações sobre a suposta venda de entorpecentes em uma residência localizada na Rua Orlinda Ferreira Machado. No local, policiais do Grupamento de Ações Táticas (GAT) flagraram movimentação intensa e observaram um homem, de 33 anos, interagindo com os ocupantes de um Renault Duster vermelho e com um ciclista. Durante a abordagem ao veículo, foram encontrados materiais entorpecentes com os ocupantes.

Com a confirmação da relação dos abordados com o homem de 33 anos, a equipe policial dirigiu-se à residência investigada. Os moradores permitiram a entrada dos agentes, que, após revista minuciosa, localizaram uma quantidade de substância semelhante à maconha e sete munições: uma de calibre .45, uma de calibre 7.62, uma de calibre .22 e quatro de grosso calibre não especificadas.

Diante da situação, o homem de 33 anos e sua mulher, de 38, foram conduzidos à 96ª DP para prestar esclarecimentos. Após análise do delegado responsável, o homem foi autuado por posse irregular de munição de uso permitido, conforme previsto no Estatuto do Desarmamento. Após depoimento, ele foi liberado, e o material apreendido foi encaminhado para perícia.

Foto: Divulgação