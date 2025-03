Hospital Veterinário em VR vai ganhar o nome de Paulo Afonso Arantes, ex-presidente do SindPass

Volta Redonda está prestes a inaugurar seu Hospital Veterinário municipal, e um projeto de lei do prefeito Neto (PP) sugere que a unidade seja batizada com o nome de Paulo Afonso de Paiva Arantes. O projeto foi enviado à Câmara Municipal e aprovado na segunda-feira (dia 17) e visa prestar uma homenagem ao empresário falecido em 2024, em reconhecimento à sua trajetória e contribuição para a cidade.

Paulo Afonso foi um líder de destaque no setor de transporte de passageiros, atuando por décadas à frente do Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros (SindPass) e de empresas como Viações Elite, Colitur e Penedo. Além de sua relevância econômica, também se destacou como pecuarista, demonstrando seu compromisso com o desenvolvimento rural e a geração de empregos no município. Sua generosidade e dedicação à comunidade são amplamente reconhecidas, e ele foi fundamental para a geração de renda e empregos na região.

O Hospital Veterinário, que está sendo erguido entre as ruas 401 e 6, no bairro Rústico, tem como objetivo atender à crescente demanda por serviços veterinários no Sul Fluminense. Com foco no bem-estar de animais, a unidade trará um atendimento especializado para a população e seus pets.

O prefeito Neto destacou, em mensagem à Câmara Municipal, a importância da homenagem, lembrando que o nome de Paulo Afonso perpetuará seu legado na cidade. “Sua liderança e generosidade continuam a impactar positivamente a comunidade, e essa homenagem é uma forma de manter sua memória viva por muitos anos”, afirmou.

O presidente da Câmara, vereador Edson Quinto (PL), também ressaltou a relevância da homenagem, destacando o legado de Paulo Afonso. “Após sua morte, muitos relatos evidenciaram a ajuda e a importância dele para a cidade. Ele merece essa justa homenagem”, comentou.

Emocionado com a homenagem, Lucas Arantes, filho de Paulo Afonso, destacou a importância do reconhecimento ao legado de seu pai. “Meu pai sempre foi um homem comprometido com o desenvolvimento da nossa cidade e região, seja no setor empresarial como também em iniciativas sociais. Ele gostava muito da área rural, que foi onde seus pais (meus avós) trabalhavam. Saber que seu nome estará eternizado em um espaço tão importante para a comunidade nos enche de orgulho. É uma forma de manter viva sua memória e os valores que ele sempre defendeu.