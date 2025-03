Presidente do Detran.RJ tranquiliza candidatos à primeira habilitação e avisa que aulas teóricas a distância serão mantidas

O presidente do Detran.RJ, Vinicius Farah, determinou nesta segunda-feira (dia 24) que seja mantida a autorização para que as autoescolas ministrem aulas teóricas a distância aos alunos que estão fazendo curso para tirar a primeira carteira de habilitação. Farah tranquilizou os alunos e anunciou que, enquanto não houver nova resolução do Conselho Nacional de Trânsito (Contran) sobre este assunto, o modelo de aulas a distância não será modificado.

“Quero reforçar para todos os alunos que estão fazendo aulas remotas: fiquem tranquilos, pois o ensino a distância será mantido. Ao longo da semana, recebi inúmeras mensagens de pessoas preocupadas com a possibilidade de o Detran suspender essa modalidade. Quero deixar claro que, seguindo a diretriz do governador Cláudio Castro de facilitar a vida da população, as aulas teóricas online continuarão disponíveis nas autoescolas”, afirmou Farah.

O presidente informou que teve reunião com representantes de autoescolas, incluindo o presidente do sindicato do setor, e entendeu que, enquanto o Contran não se manifestar sobre o assunto, vale a decisão de não proibir o ensino teórico a distância. “É um novo Detran se preocupando e melhorando a vida do cidadão fluminense”, afirmou Farah.

O curso teórico de primeira habilitação na modalidade de ensino a distância foi regulamentado durante a pandemia de Covid. Desde então, não houve nova manifestação da Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran) sobre o assunto.