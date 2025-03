Serra das Araras: Jovem é presa transportando droga em ônibus interestadual

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu na noite da segunda-feira (dia 24) uma jovem de 18 anos que viajava transportando uma mochila com droga em um ônibus interestadual. O flagrante aconteceu no km 233 da rodovia Presidente Dutra (BR-116), na Serra das Araras, em Piraí.

Por volta de 22h30, policiais rodoviários federais do Grupo de Operações com Cães (GOC) realizavam fiscalização estática em frente à Unidade Operacional (UOP) de Piraí, quando abordaram o ônibus que fazia linha São Paulo/SP x Vitória/ES. Ao iniciar a fiscalização das bagagens dos passageiros dentro do coletivo, os cães farejadores (k9) Cacau, Corona e Faísca, especialistas no faro de drogas, indicaram a presença de algum ilícito dentro de uma mochila, pertencente a passageira da poltrona 37.

Durante a abordagem, os agentes conversaram com a mulher e devido a suspeita do transporte de droga apontada pelos cães, foi feita uma vistoria dentro da mochila que tinha um peso desproporcional, sendo encontrada uma caixa com dezoito tabletes de haxixe, totalizando cerca de 2 kg do entorpecente.

A passageira confessou que sabia que o produto que levava era ilícito e anteriormente, por vezes, havia feito esse tipo de serviço, recebendo um valor em dinheiro para realizar o transporte de substâncias psicoativas. Ela disse que pegou a droga na rodoviária de São Paulo e que a entregaria na rodoviária de Campos dos Goytacazes, Região Norte Fluminense.

A ocorrência foi encaminhada para a 94ª Delegacia de Polícia Civil (Piraí-RJ).

Foto: Divulgação/PRF