Tombamento de caminhão complica trânsito na Serra das Araras nesta terça-feira

Um caminhão tombou na manhã desta terça-feira (dia 25) na descida da Serra das Araras, causando congestionamento na pista sentido Rio de Janeiro. O acidente ocorreu por volta das 5h20 e as retenções acontecem entre os quilômetros 231 e 228, na altura de Piraí.

Equipes da concessionária CCR RioSP foram acionadas e atuam no local para a remoção do veículo e normalização do fluxo de tráfego, que segue em meia pista. A Polícia Rodoviária Federal também está a caminho para prestar auxílio na situação.

Até o momento, não há informações sobre feridos.

Foto: Divulgação/PRF