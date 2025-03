Dengue: Volta Redonda convoca quase 1,5 mil adolescentes para tomarem a segunda dose da vacina

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Volta Redonda está realizando uma busca ativa de quase 1,5 mil adolescentes que já podem tomar a segunda dose da vacina contra a dengue, e que não retornaram às unidades básicas de saúde no prazo de três meses após a primeira dose. A vacina segue disponível em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBS) e de Saúde da Família (UBSF) do município.

O imunizante contra a dengue – arbovirose transmitida pelo mosquito Aedes aegypti – foi incorporado pelo SUS (Sistema Único de Saúde) em 2024 para adolescentes de 10 a 14 anos. Em Volta Redonda, segundo dados da SMS, 2.139 adolescentes receberam a primeira dose, mas apenas 653 completaram o esquema vacinal com a segunda dose.

Com isso, a equipe da Atenção Primária à Saúde iniciou uma convocação aos pais e responsáveis para que atualizem a caderneta de vacinação dos adolescentes. Nesta terça-feira, 25, três adolescentes da mesma família compareceram à UBSF (Unidade Básica de Saúde da Família) Conforto.

As irmãs Bárbara, Marcelly e Beatriz de Sousa, com idades entre 11 e 14 anos, foram à unidade acompanhadas da mãe, Stefane de Sousa do Nascimento, e tomaram a segunda dose, concluindo o esquema vacinal.

“Essa vacina é importante para prevenir as crianças contra os tipos de dengue que existem. É bom a gente se prevenir e proteger nossos filhos. Nenhuma delas nunca teve dengue, e eu também não”, disse a mãe.

Bárbara e Marcelly aproveitaram para convocar os colegas na faixa etária de 10 a 14 anos a se vacinarem. “Se você está com a segunda dose da vacina contra a dengue em atraso, procure o posto de saúde mais próximo de casa e atualize a caderneta de vacinação”, destacaram as irmãs.

A coordenadora da Atenção Primária à Saúde da SMS, Vanessa Huguenin, ressaltou que a secretaria está intensificando as estratégias de busca ativa, mobilizando as famílias para que levem seus filhos para completar o esquema vacinal.

“As vacinas são uma conquista da humanidade e da ciência. Quem está com a situação vacinal desatualizada pode colocar em risco não apenas a própria saúde, mas a de outras pessoas, pois pode se tornar um transmissor de doenças e ficar vulnerável às formas graves delas. É importante ressaltar que as vacinas preconizadas pelo calendário de imunização são disponibilizadas gratuitamente nas unidades básicas de saúde. Não deixe de se vacinar. Vacinar é cuidado, vacinar é amor”, disse.

Vanessa destacou ainda que, além de completar o esquema vacinal, é necessário ficar atento às doses de reforço. “Se você estiver com seu esquema vacinal incompleto, significa que não está totalmente imunizado. Há vacinas que exigem doses de reforço, às vezes anuais, e é preciso tomá-las porque são atualizadas devido ao surgimento de novas cepas. Portanto, é fundamental completar o esquema com quantas doses forem necessárias e, mesmo com ele completo, fazer os reforços quando solicitados pelo Ministério da Saúde”, finalizou a coordenadora.

