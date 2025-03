Dupla suspeita de arrombar e furtar lojas em Volta Redonda é presa pelo Sistema Integrado de Segurança Pública

Equipes do Sistema Integrado de Segurança Pública de Volta Redonda, serviço da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop), prenderam na madrugada desta quinta-feira (dia 27) dois homens, de 21 e 42 anos, suspeitos de uma série de arrombamentos e furtos de lojas no bairro Aterrado. A prisão da dupla aconteceu após o arrombamento e o furto de uma loja de conveniência em um posto de combustíveis na Avenida Nossa Senhora do Amparo, no bairro Niterói.

Nos últimos dias, pelo menos cinco estabelecimentos comerciais no bairro Aterrado teriam sido alvos de criminosos. Diante dessa situação e com a integração entre as forças de segurança do município, o patrulhamento foi reforçado e os agentes conseguiram flagrar a dupla logo após a invasão da loja no bairro Niterói. O alarme do estabelecimento foi disparado e os homens tentaram fugir, mas acabaram detidos próximo ao local do crime. Um deles foi flagrado ainda com um fardo de cerveja furtado nas mãos.

Imagens captadas pelas câmeras do circuito interno do estabelecimento mostram quando um dos suspeitos invade a loja e foge com dois fardos de cerveja nas mãos, no entanto, durante a fuga, um deles cai e as latas se espalham pelo chão do posto de combustíveis.

A dupla foi presa e levada para a Delegacia da Polícia Civil (93ª DP), juntamente com os produtos dos furtos. As imagens das câmeras de segurança vão auxiliar a investigação desse e de outros casos de arrombamento seguido de furtos em Volta Redonda.

O secretário municipal de Ordem Pública, Coronel Henrique, destacou a integração entre as forças de segurança para que o resultado positivo pudesse ser obtido.

“Com base nos últimos fatos ocorridos no bairro Aterrado, reforçamos a presença das equipes de segurança e conseguimos lograr êxito em prender em flagrante dois indivíduos que tinham acabado de efetuar um crime. Isso demonstra mais uma vez a importância do registro de ocorrência na delegacia, somente através dele é que as ações de prevenção e combate à criminalidade podem ser realizadas de forma estratégica. Trabalhamos para que o crime não aconteça, mas caso ocorra, trabalhamos ainda mais para que não haja a certeza da impunidade. Parabéns às equipes”, disse Coronel Henrique.

Foto: Divulgação/Semop.