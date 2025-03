Mulher é baleada por suspeito não identificado ao sair para pedir água ao vizinho em Paty do Alferes

Uma mulher de 30 anos foi vítima de uma tentativa de homicídio na noite de quarta-feira (dia 26) no bairro Grotão, em Paty do Alferes. A vítima foi atingida por 11 disparos de arma de fogo no abdômen e na perna. O crime ocorreu por volta das 23h na Rua Professor Fernandes Cornélio Neto.

Segundo a Polícia Militar, agentes foram acionados para verificar relatos de tiros na região. No local, encontraram a mulher ferida, sentada ao lado de uma residência e consciente. Ela relatou que havia saído para pedir água ao vizinho quando foi alvejada, sem conseguir identificar o autor dos disparos.

A mãe da vítima, uma mulher de 47 anos, afirmou que estava dentro de casa quando ouviu os tiros. Ao sair, encontrou a filha ferida e acionou o socorro. Uma equipe do Corpo de Bombeiros encaminhou a vítima ao Hospital Municipal Luís Gonzaga, onde ela foi atendida e permanece internada na UTI, em estado estável.

Durante a perícia no local do crime, foram apreendidos dois projéteis e duas cápsulas de munição calibre .32.

Ainda no hospital, a companheira da vítima relatou à polícia que o crime pode estar relacionado a um desentendimento anterior com um homem. Há cerca de dois meses, ele teria agredido sua companheira com golpes de madeira e ameaçado ambas.

O caso foi registrado na 96ª DP, onde será investigado.