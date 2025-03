Katia Miki visita novas instalações do Centro TEA de Barra do Piraí

Reafirmando e fortalecendo o compromisso de Barra do Piraí com a causa do Transtorno do Espectro Autista, na manhã desta quarta-feira (dia 26), a prefeita de Barra do Piraí, Katia Miki, visitou as novas instalações do Centro TEA do município.

Na visita, Katia foi acompanhada pelo diretor técnico do Hospital Santa Casa de Barra do Piraí, Dr. Dimas Bezerra, e por mães atípicas, que, por sua vez, avaliaram positivamente o novo endereço.

Monike Baylão, mãe do Antônio, de 3 anos, esteve presente junto à prefeita e demonstrou sua satisfação com o trabalho desenvolvido pelo poder público municipal frente ao tema.

“Hoje vim visitar o novo espaço do Centro TEA, e posso dizer que adorei! Quero agradecer muito a prefeita Katia pelo apoio a nossa causa. Sabemos que ela vem lutando por nós antes mesmo de tomar posse na prefeitura. É gratificante ver que o voto de confiança que demos nela está surtindo efeito”, aponta a mãe atípica.

Com um ambiente mais amplo e acolhedor para as crianças com Transtorno do Espectro Autista, o novo espaço proporcionará mais qualidade e eficiência no suporte e atendimento dos pacientes e de seus familiares.

O Centro TEA tem o objetivo central de estimular o desenvolvimento integral dos pacientes, contribuindo para sua saúde, bem-estar, cognição, habilidades e inclusão social, por meio de um atendimento especializado, profissional e multidisciplinar. Nesse viés, a prefeitura de Barra do Piraí espera se tornar uma referência nacional no investimento, apoio e tratamento do Transtorno do Espectro Autista.

Expressando sua admiração às mães atípicas, a prefeita Katia Miki ressaltou sua emoção durante a visita. Além disso, a chefe do executivo apontou os benefícios dessa mudança de endereço.

“Conversar com mães atípicas sempre me fez admirar seu amor incondicional, dedicação e zelo por seus filhos, enfrentando os desafios diários pelo bem deles. Eu sempre fui uma grande admiradora e apoiadora. Com isso em mente visitei as novas instalações do Centro TEA e confesso que fiquei emocionada com a alegria das mães ao presenciarem o espaço. Agora, teremos uma casa maior, mais ampla e preparada para acolher nossas crianças autistas com todo o carinho e estrutura que elas merecem. Sabemos que os diagnósticos de TEA têm aumentado, e esse novo espaço vai permitir mais atendimentos, mais qualidade e um suporte ainda melhor. A estimativa é de que o centro reinicie suas atividades já no próximo mês”, destacou Katia, completando com a notícia de que “até abril, teremos 45 mediadores nas salas de aula, e contrataremos quantos mais precisarmos”.

O novo endereço está localizado na Rua Barão de Santa Cruz, 266, Centro, bem próximo às antigas instalações.

O secretário de Saúde e vice-prefeito, Cristiano Almeida, explicou as motivações da troca de endereço e reforçou o compromisso do poder público com a causa TEA.

“As mães atípicas reclamam muito do antigo espaço do Centro TEA, inclusive, tivemos várias reuniões na secretaria de Saúde com grupos de mães e, por fim, decidimos realocar as atividades nesse novo espaço. Muito se falou recentemente sobre um possível descaso da prefeitura frente ao tema, mas posso garantir a cada barrense que isso não passa de uma inverdade. Estamos 100% comprometidos em oferecer, de maneira digna e totalmente respeitosa, um atendimento humanizado a cada pessoa com TEA. Daremos todo o nosso suporte. Afirmo que os pacientes com Transtorno do Espectro Autista são uma das maiores prioridades da secretaria Municipal de Saúde. Contem sempre conosco”, declarou Cristiano.