Menino de 9 anos é mordido pela própria mãe e caso mobiliza Patrulha da Criança em Volta Redonda

Guardas municipais da Patrulha da Criança e do Adolescente, serviço da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop), atuaram nesta quinta-feira (27) em um caso de lesão corporal contra um menino de 9 anos. A suposta autora da agressão seria a própria mãe, uma mulher de 28 anos. Os agentes chegaram até a criança após uma denúncia ser registrada no Conselho Tutelar, informando que a mãe havia mordido o rosto do menino.

A criança foi encontrada sozinha em uma casa onde mora com a mãe, no bairro Santa Cruz. A suspeita não foi localizada no momento. Um primo do menino, um jovem de 23 anos, acompanhou as diligências e avisou a mãe sobre a situação. Os guardas municipais foram informados no local que a suspeita já havia enviado mensagem para a avó da criança confirmando a lesão e os maus-tratos cometidos.

Diante dos fatos, a criança, acompanhada do primo maior de idade, foi encaminhada à delegacia da Polícia Civil (93ª DP) para registro da ocorrência. Enquanto aguardavam atendimento, a mãe chegou ao local, foi ouvida e autuada por lesão corporal com base na Lei Henry Borel. Ela responderá pelo crime em liberdade. A criança ficou sob os cuidados da avó de forma provisória, e o Conselho Tutelar acompanha o caso.

“Em todas as questões inerentes à segurança pública, a Ordem Pública se coloca à disposição da população para ajudar e solucionar. Esse caso demonstra a importância de um serviço especializado, como é o nosso, voltado exclusivamente para atuar em situações de violência contra crianças e adolescentes. Parabenizo todos os nossos agentes envolvidos”, disse o secretário municipal de Ordem Pública, Coronel Henrique.

Foto: Divulgação/Semop