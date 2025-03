Terceira edição do “Noite D´Elas” reuniu cerca de250 empreendedoras na CDL Volta Redonda

Com a palestra da especialista em Comunicação Visual e Neuromarketing, Anna Libório, a Câmara de Dirigentes Lojistas de Volta Redonda (CDL-VR) realizou ontem, 27/03, o evento “Noite D’Elas” em homenagem às mulheres, neste mês dedicado a elas. A palestra teve como tema “O Poder da Marca Pessoal – Fortalecendo a Marca Executiva”. Anna Libório ainda deu dicas sobre o uso das redes sociais como ferramenta para alavancar os negócios e falou também sobre a importância do autoconhecimento para destacar-se e de como se conectar com seu público-alvo, aumentando o engajamento.

A diretora-social da CDL-VR, Mônica Laviola, e a vice-presidente da CDL Jovem, Maria Marques, fizeram a abertura do encontro dando boas-vindas às convidadas. A noite também contou ainda com a distribuição e sorteio de brindes de empresas parceiras e um coquetel, que reuniu cerca de 250 mulheres no Espaço de Eventos da entidade, no Aterrado.

“Preparamos uma noite muito especial, com uma decoração que foi pensada em cada detalhe, com um carinho que valorizasse muito todas as mulheres, que trabalham diariamente para dar conta de tantas tarefas, mães, esposas, empresárias, donas de casa, e ainda encontram tempo para cuidar de si mesma. Mulheres que são tantas numa só”, afirmou Maria.

O encontro foi em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, celebrado em 8 de março, mas que já vem se tornando tradicional no calendário da cidade, principalmente, no meio empresarial feminino. Com uma decoração toda em preto e prata, as convidadas também receberam a sugestão de usarem a cor preta e batom vermelho para marcar de uma forma simbólica o empoderamento feminino.

“Ficamos sempre muito felizes e honradas de ver a nossa casa cheia, com mulheres que buscam o autoconhecimento, o seu crescimento, que sabem do seu potencial, porque, hoje, somos uma Nação Lojista formada também por essa liderança feminina, que vem mostrando a sua força no mundo dos negócios. A CDL valoriza e reconhece a força dessas empreendedoras e acredita que pode somar para ajudar no desenvolvimento pessoal e profissional de cada uma”, acrescentou Mônica.

Anna Libório destacou a importância da CDL de Volta Redonda nesse processo de desenvolvimento das empresas, das lideranças femininas e de criar oportunidades para gerar conhecimento entre as associadas. “A CDL Volta Redonda é uma das mais importantes do país. Digo isso, porque já ouvi em outras cidades o quanto ela tem sido exemplo dessa preocupação com a capacitação de seus associados. O que vi nessa noite foi especial e me deixou emocionada, de verdade, com tanto carinho de quem veio assistir minha palestra e de como podemos transformar vidas”, afirmou.

Para se ver a importância do empreendedorismo feminino, dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad-C) reforçam que o Rio de Janeiro é o estado com o maior percentual de empreendedoras no país. Ao todo, as mulheres representam 39% de quem empreende, acima da média nacional que é de 34%. Em 2024, houve um crescimento de 4% de mulheres abrindo negócios no estado, em comparação ao ano anterior. De 1.844 mulheres ouvidas numa pesquisa em todas as regiões do estado, 49% são as principais provedoras financeiras das suas famílias.

A edição do “Noite D´Delas” deste ano tem patrocínio da Dra. Ana Vitória Savelli, Bracarense – O Bom das Carnes, Espaço C Semijoias, Idealize Pharma, Grupo Dra. Iramaia Pifano, Marcela Vidigal – Consultora de Imagem Sistêmica, A2 Manipulação, Grupo Prestativa, Markos Paulo Decoração de Eventos, República do Movimento Sicoob Credirochas e Vivo.

Foto: Gabrielle Prado e Isabelle Prado/Boop Fotografia