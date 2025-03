Eduardo Prado é reeleito presidente da FOA com 100% dos votos

Na tarde da última sexta-feira (dia 28), Eduardo Prado foi reeleito presidente do Conselho Curador da Fundação Oswaldo Aranha (FOA). O executivo recebeu 100% dos votos válidos, consolidando o reconhecimento pelo trabalho realizado nos últimos anos à frente da instituição.

Com uma trajetória marcada pelo compromisso com a educação e a saúde, Eduardo Prado celebrou o resultado da eleição como uma demonstração da confiança depositada pelos membros dos Conselhos Curador, Diretor e Fiscal na atual gestão.

“Ser novamente escolhido para liderar a FOA é mais do que uma distinção, é a reafirmação da força do nosso propósito coletivo. Este novo ciclo fortalece a responsabilidade que compartilhamos: tornar nossa Fundação cada vez mais relevante, inovadora e comprometida com o bem comum”, afirmou.

Desde que assumiu a presidência da FOA, Eduardo Prado tem liderado iniciativas estratégicas para fortalecer a instituição. Sob sua gestão, o UniFOA consolidou sua excelência acadêmica, alcançando a nota máxima na avaliação do Ministério da Educação (MEC), o lançamento do H.FOA, hospital próprio da Fundação, que representa uma das maiores conquistas de sua história, não apenas para a instituição, mas para toda a cidade de Volta Redonda ampliando parcerias com o setor público e privado.

“Mais do que uma estrutura hospitalar, o H.FOA simboliza a realização de um ideal coletivo: o de unir conhecimento, compromisso social e responsabilidade com o bem-estar da comunidade. Seu impacto ultrapassa os limites da Fundação, ele se reflete na vida de milhares de pessoas que encontram ali acolhimento, atenção e dignidade”, comentou Eduardo.

O H.FOA se consolida como um dos principais centros de atendimento médico da região, oferecendo serviços de excelência, acessíveis e humanizados, que beneficiam diariamente a população local e de municípios vizinhos.

Além disso, foi durante sua liderança que importantes projetos foram concretizados, como a criação dos Estúdios FOA, um marco na produção de conteúdo audiovisual para ensino e pesquisa, e o fortalecimento do Ecossistema de Saúde e Educação, que conecta universidade e hospital em um ambiente integrado de formação e atendimento.

Ao iniciar esta nova etapa de gestão, o presidente da Fundação reafirmou seu compromisso com a transparência, a qualidade e a busca permanente por inovação e relevância social. “Agradeço, profundamente, pela confiança renovada. Que sigamos juntos, com coragem, empatia e espírito colaborativo, fortalecendo este movimento que transforma a nossa Fundação”.

A reeleição com unanimidade reflete o reconhecimento pelo trabalho realizado, e também a expectativa de que a FOA continue crescendo e se destacando como referência em ensino e saúde.