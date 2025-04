Trabalhadores da CSN votam proposta de Acordo Coletivo na sexta-feira

Os funcionários da Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) participam, na sexta-feira (dia 4), da votação para a renovação do Acordo Coletivo de Trabalho 2025/2026 e do Acordo de Turno 2025/2027. O processo ocorrerá de forma online, das 6h às 17h, por meio de uma plataforma reconhecida pelo Ministério do Trabalho.

Entre os principais pontos da proposta estão um reajuste salarial de 5,85% para salários de até R$ 5 mil e de 4% para valores superiores, além do aumento do cartão alimentação para R$ 1.090,26 a partir de maio de 2025. Também estão previstos o reajuste do auxílio-creche para R$ 738,83 e a renovação do banco de horas do cartão alimentação, com um crédito extra de R$ 900. O Acordo de Abono prevê o pagamento de 1,5 salário ao público operacional no próximo dia 17 de abril.

Já o Acordo de Turno, com vigência de 2025 a 2027, propõe um bônus de R$ 5.541, sendo R$ 4 mil pagos em dinheiro e o restante em crédito no cartão alimentação. Uma das novidades deste acordo é a inclusão dos bombeiros, algo que anteriormente não era concedido à categoria.

“A participação de cada trabalhador é essencial nesse momento decisivo para a categoria. O voto não é apenas um direito, mas uma ferramenta poderosa para conquistarmos juntos um acordo que realmente atenda às necessidades e demandas do trabalhador”, reforçou o presidente do Sindicato dos Metalúrgicos, Odair Mariano.

O sindicato destaca que o link e o QR Code para a votação só estarão disponíveis no dia 4 de abril, a partir das 6h.