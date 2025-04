Volta Redonda inicia campanha de vacinação contra a gripe nesta quarta-feira, dia 2

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Volta Redonda inicia nesta quarta-feira, dia 2, a campanha de vacinação contra a Influenza (gripe). Nesta fase, os grupos prioritários definidos pelo Ministério da Saúde serão imunizados. A vacina é anual, ou seja, quem se vacinou no ano passado deve receber a nova dose neste ano.

A vacinação está disponível em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBS) e de Saúde da Família (UBSF), das 8h às 16h30, de segunda a sexta-feira. As UBSFs 249 e Santa Cruz funcionam em horários estendidos, das 8h às 18h30 e das 8h às 21h30, respectivamente, inclusive aos finais de semana e feriados.

A diretora do departamento de Vigilância em Saúde de Volta Redonda, Milene de Souza, comentou que a vacinação é fundamental para prevenir complicações, internações e mortes em decorrência do vírus Influenza nos grupos prioritários.

“Vamos iniciar a estratégia de vacinação em adesão à Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro (SES-RJ) que antecipou a data. Já a estratégia nacional será lançada pelo Governo Federal no dia 7 de abril. A antecipação no estado tem como objetivo proteger as populações mais vulneráveis, reduzir os casos graves e as complicações respiratórias causadas pela doença, além de aliviar a pressão sobre o sistema de saúde”, disse acrescentando que a meta é 90% de cobertura vacinal na cidade.

Os grupos prioritários devem apresentar no ato do atendimento a caderneta de vacinação e o cartão do SUS (Sistema Único de Saúde) ou o CPF (Cadastro de Pessoa Física).

Quem pode se vacinar?

Crianças de 6 meses a menores de 5 anos;

Trabalhadores da Saúde;

Gestantes;

Puérperas;

Profissionais da Educação;

Pessoas com 60 anos ou mais;

Profissionais das forças de segurança e de salvamento;

Profissionais das Forças Armadas;

Pessoas com deficiência permanente;

Caminhoneiros;

Trabalhadores do transporte rodoviário coletivo;

Trabalhadores dos Correios;

Trabalhadores portuários;

Funcionários do sistema de privação de liberdade;

